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الفلاحات يغادر وحدة الجرائم الالكترونية بعد الاستماع الى اقواله

منذ 4 ساعات
الفلاحات يغادر وحدة الجرائم الالكترونية بعد الاستماع الى اقواله

وطنا اليوم:أكد أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، أنه راجع وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام، صباح الأربعاء، وذلك بعد اتصال تلقاه من الوحدة أمس الثلاثاء يبلغه بضرورة مراجعتها، مشيرا إلى أنه غادر الوحدة بعد الاستماع إليه.
وقال الفلاحات إن الاستدعاء جاء على خلفية نشره واقعة انسحاب عامل وطن كان قد انتسب للحزب في وقت سابق، وارفاقه صورة للعامل بعد التغطية على وجهه واخفاء ملامحه.
وبيّن الفلاحات أن القضية تم التحقيق فيها سابقا من قبل المدعي العام، وتم تحويلها للقضاء، وعادت الآن مرة ثالثة للجرائم الالكترونية.
وأشار الفلاحات إن رجال الأمن أبلغوه اليوم بعدم وجود ما يستدعي مراجعته الوحدة، لافتا إلى أن محامي الحزب يتابع القضية من خلال القضاء


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