هيثم الزواهرة يكتب: “تطوير الاقتصاد الأردني بعد مرور عام على التحديث برعايه ملكية”

وطنا اليوم: في مسعىً لتعزيز البنية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية، يلعب جلالة الملك عبدالله الثاني دورًا حاسمًا ومهماً ويشرف بنفسه ويتابع حيثيات التقدم الاقتصادي ويضمن وجود خطط فعليه استراتيجية وفق اسس علمية . لان التخطيط للتنمية من أهم الوسائل لتحقيق الازدهار، ويتطلب ذلك دعمًا قويًا من القيادة. جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الجهود لتطوير الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية، وتحسين معيشة المواطنين.

تجسدت جهود الدولة الأردنية في تحقيق التنمية الشاملة من خلال خطة استراتيجية تهدف لتحفيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة. يلعب جلالة الملك دورًا مؤثرًا في توجيه وتنفيذ هذه الخطة. تمكّنت الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية من تحقيق استقرار اقتصادي جيد، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

تمثل تنويع مصادر الدخل جزءًا من استراتيجية التنمية، حيث تم التحول نحو قطاعات جديدة مثل التعدين والتكنولوجيا، مما أدى إلى تقليل التبعية لمصادر محددة وزيادة مرونة الاقتصاد.

أسهم تحسين بيئة الأعمال في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية والأجنبية، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للقطاع الخاص.

تم تعزيز البنية التحتية من خلال مشاريع تطويرية في مجالات النقل والطاقة والصناعة، مما سهم في توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي.

ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، مثل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات ومكافحة البطالة. تتطلب هذه التحديات تعاونًا وجهودًا مستمرة من الحكومة والقطاع الخاص.

يجب التصدي لتحديات التنفيذ مثل المقاومة من أطراف مختلفة وتعقيدات تنفيذ السياسات. جذب الاستثمارات يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتخفيف البيروقراطية.

التطورات الإقليمية قد تؤثر في استدامة الخطط التنموية، مما يستدعي استراتيجيات متعددة الأوجه لمواجهة التحديات.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة وتوجيه السياسات. جهوده في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد.

بالتالي، دور جلالة الملك يظل أساسيًا في جهود الأردن نحو تحقيق الازدهار وتحقيق التنمية المستدامة لكن على الحكومه والقطاع الخاص التعاون الفعلي والنوعي مع رؤى جلالة الملك وتسخير الامكانات وتذليل العقبات لان المرحله القادمة تحتاج تضافر جهود الجميع لتكوين اقتصاد قوي معتمد على الذات مرن يخدم مصالح الاردن والاردنيين .