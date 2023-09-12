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إغلاق 7 منشآت لمخالفات تدخين في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
إغلاق 7 منشآت لمخالفات تدخين في الزرقاء

وطنا اليوم:قال مدير صحة الزرقاء خالد عبدالفاتح، إنه تم توجيه 154 إنذارا و30 مخالفة وإغلاق 7 منشآت بالإضافة إلى إعطاء محاضرات توعوية حول أضرار التدخين.
ونفذت مديرية صحة الزرقاء من خلال ضباط ارتباط مكافحة التدخين 1497 زيارة ميدانية على مختلف المنشآت الحكومية والخاصة من ضمنها مقاه ومحال بيع مستلزمات تدخين وصالونات تجميل وعيادات طبية عامة وخاصة ومدارس حكومية الخاصة.
ولفت عبدالفتاح إلى أنه تم التركيز على البقالات والمنشآت ” التي تقوم ببيع الدخان بالتجزئة بالقرب من المدارس، حيث نصت التعليمات على منع بيع السجائر بالتجزئة لأقل من 18 وبالقرب من المدارس لمسافة 250 متر


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