بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

انخفاض الرقم القياسي أسعار المنتجين الصناعيين ل4.27% في العام الجاري

منذ دقيقة واحدة
انخفاض الرقم القياسي أسعار المنتجين الصناعيين ل4.27% في العام الجاري

وطنا اليوم: انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بنسبة 4.27 بالمئة، ليصل إلى 135.41 مقابل 141.44، لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن انخفاض الرقم القياسي خلال السبعة أشهر الماضية لهذا العام، جاء نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.73 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 5.40 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.61 بالمئة.

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي، ليصل إلى ما مقداره 131.17 مقابل 151.35 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 13.33 بالمئة.

وأوضح أن الانخفاض في شهر تموز من هذا العام مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، جاء محصلة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 14.22 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.80 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.21 بالمئة.

ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 1.42 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 131.17 مقابل 133.05في الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعزا التقرير، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي، مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.35 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.02 بالمئة، وانخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 0.06 بالمئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:19

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء

12:12

وزارة الري تنظم محاضرة توعوية عن الواقع المائي

11:49

“البيت العربي” يناقش أزمة الصحافة الورقية وتأثرها بالإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

11:47

بنك الإتحاد يطلق إصدارا للأسناد الدائمة في بورصة عمّان ب100 مليون دولار أمريكي

11:34

المركزية ورين ميكينغ إنوفيشن توحدان القوى لإعادة تشكيل حلول التنقل في جميع أنحاء الأردن وخارجه‎

11:18

بطيء وتقوده نساء جميلات.. تعرف على قطار كيم جونغ أون

11:10

العقبة الاقتصادية توضح بخصوص حالات اختناق الميناء

10:49

عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرم

10:47

الأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة

10:44

العاصفة جرفت أحياء كاملة إلى البحر.. مقتل وفقدان الآلاف شرق ليبيا

10:29

السير: كاميرات المراقبة تسجل عدم وضع حزام الأمان وتغيير المسرب للسائقين

10:14

نجاح جديد لجامعة عمان الأهلية بتتويج الطالب “مصاروة” بذهبية بطولة الدوري العالمي للكراتيه

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية