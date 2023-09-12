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العقبة الاقتصادية توضح بخصوص حالات اختناق الميناء

منذ ساعة واحدة
العقبة الاقتصادية توضح بخصوص حالات اختناق الميناء

وطنا اليوم:أوضح مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بخصوص تسجيل إصابات بحالات اختناق في الميناء الجنوبي فجر الثلاثاء.
وقال المسؤول إنه غرف العمليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أبلغت في تمام الساعة 12:15 صباحا عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ على الشاطىء الجنوبي.
وأضاف أنه تم إسعاف عشرين موظفاً تابعين لشركة الموانئ لشعورهم بضيق التنفس خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية والموانئ إلى المراكز الطبية في مؤسساتهم، جرى تحويلهم إلى إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة.
وأشار المسؤول إلى أنه بعد المعاينة الطبية وبعد استقرار وضع جميع الحالات صحياً، وجاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة لأي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، حيث خرجت جميع الحالات بعد التعافي.
وأكد أن سلطة منطقة العقبة قامت بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط والموجودة في الموانئ الجنوبية حيث أظهرت أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكروغرام/ متر مكعب خلافا للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة، إضافة إلى سيادة ظروف جوية ساكنة تماماً أدت إلى تراكم الأغبرة بالأجواء المحيطة في المنطقة.
ولفت إلى أنه تم تفعيل الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة وذلك بإيقاف جميع العمليات لحين إنتهاء الحالة الجوية الساكنة.
وحرصاً على سلامة المواطنين في مدينة العقبة ستستمر أعمال الرصد والرقابة النوعية والهواء المحيط بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامناً مع زيادة الظروف الجوية المناخية المحملة بالأغبره في المنطقة المحيطة في أطراف المدينة وما حولها.


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