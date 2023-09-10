بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تتألق في اختتام معرض ومؤتمر AIDTSEC 2023

10 سبتمبر 2023
أورنج الأردن تتألق في اختتام معرض ومؤتمر AIDTSEC 2023

وطنا اليوم:أسهمت أورنج الأردن بإنجاح معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTDEC، الذي عقد بنسخته للعام 2023 تحت رعاية سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات-البحر الميت، من خلال رعايتها لإقامته ومشاركتها في فعالياته التي امتدت على مدار يومي الرابع والخامس من أيلول الجاري.

وقد سجلت أورنج الأردن حضوراً بارزاً في إطار رعايتها التي تعد الثانية على التوالي للمعرض والمؤتمر، الذي جمع العديد من الخبراء والمبتكرين والشركات الناشئة الرائدة في مجال تكنولوجيا الدفاع بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإلى جانبهم صناع القرار، لتبادل الخبرات والاستراتيجيات والتجارب وللتباحث في أهم التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها، مستعرضةً أحدث المعدات والأفكار التكنولوجية التي تقدمها بما في ذلك حلول الأعمال المتطورة.

وإلى جانب رعايتها، اشتملت مشاركة أورنج الأردن في المعرض والمؤتمر على إلقائها الضوء على أهمية ودور الذكاء الاصطناعي في التنمية الحضرية، وعلى كيفية تطوير ورفع مستوى حلول الأعمال المتطورة، ضمن إحدى الجلسات النقاشية التي مثلها فيها كل من أنس نعيم، من أورنج لخدمات الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وسنان كمال من أورنج الأردن.

وكان المعرض والمؤتمر، الذي يعد الأهم من نوعه على مستوى المنطقة، قد شهد تركيزاً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأهميتها، فضلاً عن أحدث تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في مجالات الدفاع، وتحليل البيانات الضخمة وحمايتها.

ويشار إلى أن رعاية ومشاركة أورنج الأردن للمعرض والمؤتمر، تعد امتداداً للشراكة التي تجمعها مع شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن)، كما أنها تعتبر تجسيداً لحرص الشركة على دعم الفعاليات الوطنية الهامة والتزامها بتوفير الإنترنت الأسرع في المملكة وكافةخدماتالاتصالات للمشاركين بهذه الفعاليات لإبراز مدى تقدم المملكة في هذا المجال.

 وكانت النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض قد أقيمت في العام 2021 تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية – الجيش الأردني.

وفي إطار السعي لتعزيز دور التكنولوجيا، تؤكد أورنج على التطوّر الذي حققته شبكة الجيل الخامس والتي تتميّز بالسرعة الفائقة وزمن استجابة أقل والعديد من المزايا، لذا حرصت الشركة على توفير الشبكة في مختبراتها وملتقى الابتكار، الذي يندرج تحت مشروع “مساحة الابتكار” بتمويل مشتركمن الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً على أن ما تم عرضه من ابتكارات وحلول سيتطوّر أكثر بواسطة شبكة الجيل الخامس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:35

الشمايله يكتب: صواريخ الهند مقابل صواريخ كوريا الشمالية

23:24

جامعة جدارا تفتتح فعاليات دورات تدريبية للإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص

23:21

رئيس مرصد الزلازل: زلزال المغرب هائلا ويمكنه تدمير البنية التحتية

23:15

الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 جنود في اشتباكات مخيم عين الحلوة

23:09

الخارجية المصرية: استمرار إثيوبيا في ملء “سد النهضة” انتهاكًا ومخالفة قانونية واضحة

21:30

بعنوان “التجربة الحزبية وتحدياتها”.. “جرش” تنظم ندوة حوارية سياسية

21:27

بعنوان “مهارات حياتية”.. دارة البشير تنظم ورشة تدريبية وجاهية مجانية

21:23

سهل حوران تنفذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية

21:19

بسبب تفاقم الوضع الغذائي والصحي.. واشنطن تدعو لفتح الطرق إلى ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

21:09

المفرق تطلق حملة “لا لإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات”

21:03

الكرك تدعو لإعداد منظومة متكاملة للعمل الشبابي في التنمية المجتمعية

20:36

حزب الائتلاف الوطني يعلن تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق

وفيات
وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023