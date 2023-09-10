أورنج الأردن تتألق في اختتام معرض ومؤتمر AIDTSEC 2023

وطنا اليوم:أسهمت أورنج الأردن بإنجاح معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTDEC، الذي عقد بنسخته للعام 2023 تحت رعاية سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات-البحر الميت، من خلال رعايتها لإقامته ومشاركتها في فعالياته التي امتدت على مدار يومي الرابع والخامس من أيلول الجاري.

وقد سجلت أورنج الأردن حضوراً بارزاً في إطار رعايتها التي تعد الثانية على التوالي للمعرض والمؤتمر، الذي جمع العديد من الخبراء والمبتكرين والشركات الناشئة الرائدة في مجال تكنولوجيا الدفاع بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإلى جانبهم صناع القرار، لتبادل الخبرات والاستراتيجيات والتجارب وللتباحث في أهم التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها، مستعرضةً أحدث المعدات والأفكار التكنولوجية التي تقدمها بما في ذلك حلول الأعمال المتطورة.

وإلى جانب رعايتها، اشتملت مشاركة أورنج الأردن في المعرض والمؤتمر على إلقائها الضوء على أهمية ودور الذكاء الاصطناعي في التنمية الحضرية، وعلى كيفية تطوير ورفع مستوى حلول الأعمال المتطورة، ضمن إحدى الجلسات النقاشية التي مثلها فيها كل من أنس نعيم، من أورنج لخدمات الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وسنان كمال من أورنج الأردن.

وكان المعرض والمؤتمر، الذي يعد الأهم من نوعه على مستوى المنطقة، قد شهد تركيزاً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأهميتها، فضلاً عن أحدث تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في مجالات الدفاع، وتحليل البيانات الضخمة وحمايتها.

ويشار إلى أن رعاية ومشاركة أورنج الأردن للمعرض والمؤتمر، تعد امتداداً للشراكة التي تجمعها مع شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن)، كما أنها تعتبر تجسيداً لحرص الشركة على دعم الفعاليات الوطنية الهامة والتزامها بتوفير الإنترنت الأسرع في المملكة وكافةخدماتالاتصالات للمشاركين بهذه الفعاليات لإبراز مدى تقدم المملكة في هذا المجال.

وكانت النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض قد أقيمت في العام 2021 تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية – الجيش الأردني.

وفي إطار السعي لتعزيز دور التكنولوجيا، تؤكد أورنج على التطوّر الذي حققته شبكة الجيل الخامس والتي تتميّز بالسرعة الفائقة وزمن استجابة أقل والعديد من المزايا، لذا حرصت الشركة على توفير الشبكة في مختبراتها وملتقى الابتكار، الذي يندرج تحت مشروع “مساحة الابتكار” بتمويل مشتركمن الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً على أن ما تم عرضه من ابتكارات وحلول سيتطوّر أكثر بواسطة شبكة الجيل الخامس