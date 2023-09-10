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إذاعة صوت الخليج القطرية تبدأ البث في عمّان

10 سبتمبر 2023
إذاعة صوت الخليج القطرية تبدأ البث في عمّان

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة “صوت الخليج” القطرية، عن بدء بث برامجها للمستمعين في عمان على التردد 98.1 FM، لتكون عمان بذلك أحدث مدن البث الخارجي لصوت الخليج، ضمن خطتها التطويرية الشاملة.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام التي تتبع لها إذاعة “صوت الخليج”، الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني، إن توسع بث إذاعة صوت الخليج ليشمل عمان سيتيح الوصول إلى المستمعين في هذه العاصمة العربية التي يتمتع سكانها بالأصالة والثقافة والشغف بالفن والتراث العربي.
وعبر آل ثاني، في بيان نقله الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت الخليج اليوم الأحد، عن ثقته بأن المحتوى الثقافي الذي تقدمه إذاعة صوت الخليج سيأخذ مكانة خاصة لدى المستمع الأردني، الذي يتميز بكونه صاحب إرث ثقافي زاخر بالشعر والفن والموسيقى.
وتعد عمان المدينة الحادية عشرة التي تغطيها إذاعة صوت الخليج خارج الدوحة، حيث تشمل هذه المدن، مسقط، وصلالة، والكويت، وبغداد، والبصرة، وإسطنبول ولندن، وفيينا، وجنيف، وزيورخ.
وصوت الخليج، تعد واحدة من المحطات الإذاعية التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، وهي معنية بإعداد وتقديم وإنتاج البرامج الأدبية والشعرية والترفيهية والرياضية والغنائية الخليجية والعربية، وتتميز بهويتها وحرصها على الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الموروث الشعري والموسيقي الأصيل.


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