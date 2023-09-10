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هلع في ليبيا.. إغلاق 4 موانئ واخلاء للفنادق بسبب الإعصار دانيال

10 سبتمبر 2023
هلع في ليبيا.. إغلاق 4 موانئ واخلاء للفنادق بسبب الإعصار دانيال

وطنا اليوم:حذرت الأرصاد الجوية من تحرك الإعصار دانيال بكامل قوته إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط. وأعلنت بلدية بنغازي في ليبيا حالة الطوارئ وحظر التجوال في المدينة حتى غدا الاثنين، فضلا عن إخلاء المناطق وغلق المحال بجوار الساحل الليبي والمناطق المنخفضة.
وفرضت بلدية مدينة بنغازي حالة الطوارئ وحظرت التجول من الساعة 8 مساء أمس السبت وحتى الاثنين، كما أوعزت بإخلاء المناطق وغلق المحال التجارية المجاورة والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور الإعصار دانيال بالقرب من حدود المدينة.
يشار إلى أن إعصار دانيال غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه وخلف فيها أضرارا جسيمة، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.
بدوره تحرك الإعصار دانيال نحو ليبيا بعدما تسبب في فيضانات وخلف خسائر مادية وأضرارا كبيرة في (تركيا واليونان وبلغاريا) .
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية ( أقصي غرب الساحل الشمالي) مطروح والسلوم، غدا الاثتين يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة .

الأهالى يستغيثون
واستغاث الأهالى في مدن بنغازي والمرج والابيار ودريانه من غزارة الأمطار بسبب إعصار دانيال التي وصلت إلى الطابق الثانى من العقارات السكنية، وقال أحمد مأمون: أحد الأهالى بمدينة بنى غازى «الحقونا احنا بنغرق، المياه غمرت الشقق، احنا بقالنا أسبوع شتا ومش عارفين نخرج من بيوتنا» .
وأُغلقت أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا لمدة ثلاثة أيام بسبب إعصار متوقع، بحسب ما ذكره مهندسان بقطاع النفط لوكالة “رويترز”.
الموانئ النفطية التي تم إغلاقها السبت، هي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة.


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