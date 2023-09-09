اكثر المناطق في المغرب التي تضررت من الزلزال

وطنا اليوم – اكدت وسائل اعلام مغربية أن الزلزال ضرب مدن مراكش و الرباط والدار البيضاء وأغادير وفاس ومدنا مغربية أخرى.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، من جهتها، إن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المغربية وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

وتحدثت وسائل إعلام عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن المغربية، وتصدع بنايات أخرى.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، وفق ما أفادت به الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وبين أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة بحسب التوقيت في المغرب.