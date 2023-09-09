خطأ في خبر لمجلس الشورى السعودي يمنح رئيس مجلس النواب الاردني لقب معالي

وطنا اليوم – في خبر نشره مجلس الشورى السعودي على مواقعه الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي حول زيارة رئيس مجلس الشورة السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ الى الاردن ولقائه رئيس مجلس النواب احمد الصفدي حيث ورد في الخبر بشكل خاطئ معالي احمد بن محمد الصفدي وتاليا ما جاء في نص خبر مجلس الشورى السعودي الذي رثدته وطنا اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي :

معالي ‎#رئيس_مجلس_الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رأس وفدٍ من المجلس، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب أحمد بن محمد الصفدي.

يذكر ان رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله آل الشيخ قاطع الصفدي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد الذي عقد قبل اشهر معتبرا انه اخطأ في تفسير اية قرانية وأوضح حينها ،أن المقصود مكة المكرمة وليس العراق .