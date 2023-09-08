فاو : سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما

وطنا اليوم:بلغت أسعار الأرز في آب أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاما مع ارتفاعها بنسبة 9.8% على شهر، بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند على ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

في المقابل، سجلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها تراجعا طفيفا الشهر الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب.

وأوضحت الفاو في تقريرها الشهري أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 9.8% مقارنة بتموز، “ما يعكس الاضطرابات المسجلة بعد حظر الهند صادرات الأرز الأبيض”.

وأضافت “الغموض الذي يلف مدة الحظر ومخاوف من القيود على التصدير دفعت الأطراف الفاعلة الرئيسية في سلسلة التوريد على الاحتفاظ بمخزوناتها وإعادة التفاوض بشأن العقود أو التوقف عن تقديم عروض أسعار ما حصر التجارة بكميات صغيرة وبعقود بيع متفق عليها سابقا”.

ويشكل الأرز غذاء أساسيا في العالم وارتفعت الأسعار في الأسواق العالمية بشكل كبير جراء جائحة كورونا وتداعيات ظاهرة إل نينيو المناخية على الإنتاج.

وكانت الهند أعلنت في تموز حظرا على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي الذي يشكل ربع المجموع.

وقالت وزارة شؤون المستهلكين والأغذية في الهند يومها، إن الخطوة تهدف إلى “ضمان توافر (الأرز) بشكل مناسب” و”تخفيف الارتفاع في الأسعار في السوق المحلية”.