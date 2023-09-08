تسبّبت بأضرار كبيرة: أمطار هونغ كونغ هي الأكثر غزارة منذ 140 عامًا

وطنا اليوم:شهدت هونغ كونغ الجمعة، هطول أمطار غزيرة تعد الأكثر غزارة منذ تسجيل بيانات الطقس في المنطقة عام 1884، ما تسبب بتشكل فيضانات واضطرابات كبيرة في وسائل النقل، بعد أقل من أسبوع على تأثير إعصار قوي ضرب المنطقة.

أمطار غزيرة

وشهدت كذلك، مدينة شينجين الكبرى المجاورة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ عام 1952، حسبما أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

ويُعزى هذا النوع من الأحوال الجوية القاسية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة هذا الصيف إلى تأثيرات التغير المناخي، وفقًا لتقارير العلماء.

بدوره، سجل مرصد هونغ كونغ تساقط 158.1 ملم في الساعات الماضية، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.

وجرت إغلاق المدارس في هونغ كونغ بسبب الظروف الجوية السيئة، وعلقت بعض خدمات الجمارك على الحدود بين هونغ كونغ وشينجين، المدينة التي تضم أكثر من 17 مليون نسمة وتعد مقراً للعديد من شركات التكنولوجيا.

تعليق التداول في بورصة هونغ كونغ

وتأثرت أسواق المال بشكل كبير كذلك، جراء الأحوال الجوية وعلق التداول في بورصة هونغ كونغ، فيما انخفضت أسعار الأسهم في بورصة شينجين.

وأشارت السلطات في هونغ كونغ إلى أن شينجين تستعد لتفريغ خزاناتها، ما يزيد من احتمال حدوث فيضانات في بعض مناطق شمال هونغ كونغ.

وأدى الهطول الغزير للأمطار إلى غمر بعض محطات مترو هونغ كونغ، مما أدى إلى تعليق خدمات النقل العام على بعض الخطوط. كما شهدت الطرق غمراً للسيارات والحافلات.

وبحسب مرصد هونغ كونغ، تعود هذه الأمطار الغزيرة إلى تأثير “منخفض جوي اقترن بمخلفات إعصار هايكوي”. إعصار هايكوي ضرب تايوان مؤخرًا وتسبب في العديد من الإصابات والأضرار قبل أن يتجه نحو جنوب الصين.

التغير المناخي

ويزيد التغير المناخي من تكرار العواصف المدارية القوية وزيادة شدة الأمطار والرياح العاتية، ما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة وأضرار على السواحل، وفقًا لتحليلات الخبراء.

يُشار إلى أن بكين، العاصمة الصينية، شهدت في نهاية يوليو وبداية أغسطس هطول أمطار غزيرة جداً، حيث كانت الأكثر غزارة في المدينة منذ 140 عامًا، وتسببت في وفاة العديد من الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة بالمنطقة