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15 دينارا غرامة عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة

8 سبتمبر 2023
15 دينارا غرامة عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة

وطنا اليوم:بينت مديرية الأمن العام أن النسبة الأعلى من ضحايا حوادث السير في الأردن خلال العام الماضي كانت بين المشاة، حيث وصلت إلى 36.1 بالمئة.
وأكدت المديرية أن عبور المشاة للشارع من الأماكن غير المخصصة أو الخطيرة أو دون الانتباه يعتبر سلوكًا خاطئًا وخطيرًا.
ونصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) دينارا كل من ارتكب مخالفة: “عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه”.
تهيب مديرية الأمن العام بسالكي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشددة على أن هدفها تقليل المخالفات وتحقيق السلامة العامة


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