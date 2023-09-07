أردني يروي تفاصيل تعرضه لحادث دعس مفتعل

وطنا اليوم:كشف سائق مركبة، اليوم الخميس، عن شاب يقوم بافتعال حوادث الدهس، في العاصمة عمان.

وقال السائق في تسجيل صوتي، بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاب بعد تعرضه للدهس، وتجمهر المواطنين حوله، همس في أذن السائق قائلا: “أعطيني 50 دينارا وبتخلص القصة هون”.

لاحقا، جاء أحد بائعي القهوة بالمنطقة، وأخبر السائق بأن الشاب الذي تعرض للدهس، هو من مفتعلي الحوادث المرورية، داعيا إياه إلى إبلاغ الأمن العام.

وعلى الفور هاتف السائق الأجهزة الأمنية، للإبلاغ عن الشاب مفتعل الحوادث، ليتم ضبطه وإحالته للقضاء