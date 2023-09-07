إزالة جسر مخالف لخدمة مزرعة خاصة على قناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن اليوم الخميس جسراً على جسم قناة الملك عبدالله بمنطقة الشونة الجنوبية تم إنشاؤه بطريقة مخالفة.

وبحسب بيان للسلطة، تم اكتشاف الجسر المخالف ضمن حملات إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله، موضحا أن أحد المواطنين أنشأ جسرا للمركبات على جسم قناة الملك عبدالله لخدمة مزرعته الخاصة بدون موافقة السلطة.

وقال البيان، إنه تمت إزالة الجسر حسب الأصول من قبل مديريات الاعتداءات شمال البحر الميت والإسناد والمشاغل وشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة وإعداد تقرير بعملية الإزالة، موضحا أن الجسر غير مطابق للمواصفات الفنية والهندسية ومخالف لشروط السلامة العامة