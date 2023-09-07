المومني يحذّر من مخاطر الغاء ديوان الخدمة المدنية

وطنا اليوم:انتقد النائب الدكتور بلال المومني قرار الحكومة بإلغاء ديوان الخدمة المدنية، واصفا القرار بأنه رسالة غير مباشرة من الحكومة بأنها عاجزة عن التوظيف، وهو عجز غير مقبول تحت أي ذريعة.

وأضاف المومني أن الحكومة ملزمة بتشغيل الأردنيين وتوفير فرص عمل لهم، ولا نقبل أن تخلي مسؤوليتها عن التوظيف، متسائلا عن مصير “الكمّ الهائل من طالبي التوظيف الذين ينتظرون دورهم منذ سنوات”.

وأشار المومني إلى أن توقيت قرار الحكومة غير مناسب على الإطلاق في ظلّ الأعداد الهائلة من المتعطلين عن العمل، مؤكدا أن وجود ديوان الخدمة المدنية باعتباره مسؤولا مباشرا عن التوظيف في القطاع العام أفضل من عدمه، وذلك رغم الملاحظات والانتقادات التي توجه له.

وأكد المومني أن وجود ديوان الخدمة يحقق العدالة، فيما سيفتح إلغاء الديوان وترك الأمور دون ضبط الباب أمام التدخل بالتعيينات، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن ايجاد أي نوافذ للاستفادة من الفرص بالقطاع الخاص.

وختم المومني حديثه بالقول: “الكلّ ينافس الأردنيين في سوق العمل، حتى المهن التي تعتبر مغلقة أصبحت العمالة الوافدة وغير الأردنية تسيطر عليها، ولذلك لا بدّ من التراجع عن قرار الغاء ديوان الخدمة المدنية