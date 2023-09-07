وفد اقتصادي اردني يواصل لقاءاته في رومانيا

وطنا اليوم:واصل الوفد الأردني الذي تنظمه الجمعية الاردنية لمصدري الخضار والفواكه لقاءاته مع الفعاليات الاقتصادية في العاصمة الرومانية بوخارست حيث التقى الوفد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رومانيا السيد ادوارد كوستن والذي رحب بالوفد مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة ان رومانيا علي اعتاب الانضمام الى الاتحاد الأوروبي كما نوه الى ان وجود شركاء اردنيين لحوالي ٣٥٠٠ شركة رومانية يعد أرضية للانطلاق نحو مزيد من التبادل التجاري خاصة وان هناك علاقة متينة تربط الغرفة مع الفعاليات الاقتصادية في الاردن ومنها جيدكو، وبدوره اكد رئيس الوفد الاردني السيد عبد الفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بان الأردن وضمن رؤية التحديث الاقتصادي يضع زيادة الصادرات الأردنية في الأسواق الأوروبية في سلم الاولويات إضافة الى العمل على بناء شراكات جديدة من خلال زيادة فرص التعاون بين القطاع الخاص وفتح المجال للشركات الأردنية لاكتساب الخبرات الفنية والتسويقية الدولية حيث يعتبر السوق الروماني بوابة دخول اردنية للأسواق الأوروبية مع قرب دخول رومانيا لمنظومة الاتحاد الاوروبي مؤكدا على ان النشاطات والفعاليات الاقتصادية الاردنية الرومانية ستشهد نشاطا متزايدا خلال الفترة المقبلة.

وقد زار الوفد شركة اورنالدوز للاستيراد والتصدير المتخصصة في استيراد اهم المواد الغذائية والزراعية للسوق الروماني حيث اكد السيد زهير جويحان نائب رئيس الجمعية ان هذه الزيارة وبحضور عدد من منتجي مواد التصنيع الغذائي يعد فرصة لاطلاع الشركة على منتوجاتهم والتي تضاهي مثيلاتها في الأسواق الدولية وفرصة جديدة لعقد صفقات تجارية حيث اعربت السيدة ستيفان مديرة الشركة عن استعدادها لاستيراد منتجات اردنية للسوق الروماني والاوروبي نظرا للجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية والاتفاق على استيراد شحنة تجريبية من بعض المواد كالتمور والزيتون والمخللات من خلال الجمعية ٬ كما زار الوفد أسواق مترو احدى اكبر سلاسل بيع التجزئة في أوروبا الشرقية للاطلاع على السلع المعروضة فيها٬ حيث اكد الدكتور محمد الحوراني مدير البرامج في مؤسسة نهر الأردن ان الطلب على المنتوجات المعروضة يؤكد وجود فرص حقيقية للسلع الأردنية في الأسواق الأوروبية خاصة وان المنتجات الأردنية تتمتع بتنافسية عالية.

هذا وقد قام الوفد بزيارة سوق بوخارست المركزي للخضار والفواكه وأفاد السيد علاء الدين أبوالخير بأن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية قد استأنفت تصدير المنتجات الأردنية للأسواق الرومانية بكفاءة عالية وأن الموسم القادم سيشهد كميات مضاعفة من المنتجات الأردنية في رومانيا حيث ستصل شحنات من الخضار الأردنية الى الأسواق الرومانية مع بداية شهر تشرين الثاني القادم بالإضافة الى المشاركة في معرض انداجرا الدولي الذي سيقام في رومانيا الشهر القادم لزيادة حصة المنتج الأردني في السوق الروماني.

ومن جهته أكد الدكتور يوسف العبداللات على أهمية الاستفادة من المكون التكنولوجي في التصنيع الغذائي وتوسيع قاعدة التشبيك الصناعي والأكاديمي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتج الأردني، حيث بالإمكان الاستفادة من الخبرات الرومانية في هذا المجال واهمية هذه الزيارات لعرض قصص نجاح أردنية لتساهم في دعم القطاعات الاقتصادية.

هذا وقد أبدى عدد من المنتجين المشاركين في الوفد تقديرهم لهذه الفرصة التي جاءت ضمن الجهود لتسويق المنتجات الأردنية ووصولها لأسواق عالمية جديدة، حيث عرضت السيدة غزوة العون امكانية تصدير منتوجات من الخضار والفواكه من المزارع التي تديرها في محافظة المفرق كما أكدت السيدة نبيهة السمردلي أن منتجات التصنيع الغذائي في محافظة عجلون قد بدأت بالعمل على التوجه إلى الأسواق الخارجية من خلال الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن الوفد الأردني قد استهل زيارته بلقاء السفير الأردني لدى رومانيا السيد سفيان القضاة والذي رحب بهذه الزيارة التي تضم منتجين رياديين من مختلف محافظات المملكة حيث تأتي هذه الزيارة ضمن أنشطة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في حين عبر رئيس الوفد السيد عبدالفتاح الكايد عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها كادر السفارة في بوخارست والتعاون في تسهيل مهمة الوفد وتنظيم فعاليات هذه الزيارة.