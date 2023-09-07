موظف في هذه الوزارة جالس في منزله منذ 11 عام ويتقاضى راتبه وعلاواته الوظيفية وتم ترفيعه مؤخرا

وطنا اليوم – تنظر محكمة صلح عمان في قضية تعود لموظف في وزارة الصحة متهم يتقاضى راتب وعلاوات منذ 11 عاما وهو جالس في منزله

الصدفة هي من كشفت غياب هذا الموظف المتهم حيث بدأت التحقيقات في الوزارة ليتم اكتشاف كافة خيوط هذه القضية وحيثياتها وتحويلها لهيئة النزاهة والفساد ثم تحويلها لمحكمة جنح الفساد

وكما بينت مصادر ان هذا الموظف المتهم كان يعمل موظفا اداريا في مستشفى التوتنجي لغاية ٢٠١٢ وبعد ذلك صدر قرار بنقله الى مستشفى البشير

كتاب النقل لم يصل مستشفى البشير او انه وصل ولم يؤخذ به اجراء حيث بقي الموظف المتهم في منزله وراتبه يحول كل نهاية شهر مع كافة العلاوات والحوافز وهو جالس في منزله

وعلمت الراي ان القضية منظورة لدى محكمة صلح جزاء عمان المتخصصة بجنح الفساد والتي يرأسها القاضي الدكتور عدي فريحات حيث بينت المصادر ان قيم المبالغ المالية التي تقاضاها المتهم تصل ل٤٤ الف دينار من رواتب وعلاوات وحوافز خلال ال ١١ عاما

ووجه المدعي العام تهما للموظف وهي هدر الاموال العامة والاهمال في الواجبات الوظيفية بالقضايا الاقتصادية للفساد

الرأي