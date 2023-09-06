عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

أكثر من 200 شخصية إعلامية يمثلون وسائل الإعلام الأردنية والعربية والأجنبية المرخصة لدى هيئة الإعلام شاركت في الجولة

وطنا اليوم – نظمت هيئة الإعلام الأردنية وجامعة عجلون الوطنية ووكالة عجلون الإخبارية اليوم الاربعاء جولة لأكبر وفد إعلامي الى محافظة عجلون لتسليط الضوء على واقع المحافظة والترويج لها سياحياً إضافة الى تسليط الضوء على الفرص الإستثمارية في المحافظة.وجرى بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ومدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني ورئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور المهندس محمد نور الصمادي ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة ومدير سياحة عجلون حفل استقبال للوفد في مدرج جامعة عجلون تخلله عدة كلمات وعرض فلم فيديو عن الجامعة والأماكن السياحية في المحافظة وزار الوفد الاعلامي عدداً من المواقع السياحية والأثرية ومشروع التلفريك في عجلون

وأكد مدير هيئة الإعلام المحامي بشير المضومني أن هذه التظاهرة الإعلامية الفريدة من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة تأتي تحت شعار “الاعلام والتنمية المستدامة” ، للاطلاع على المواقع الطبيعية والسياحية والاثرية في محافظة عجلون ، بالاضافة الى تسليط الضوء على ممكنات التنمية المستدامة في المحافظة.وأشار المومني الى أن البداية من عجلون وستنطلق الى كافة محافظات المملكة لتسليط الضوء على الأردن سياحياً وعلى محركات التنمية الاقتصادية.من جانبه أكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة أن الجامعة أخذت على عاتقها منذ اللحظات الأولى لإنطلاقتها المساهمة في خدمة المجتمع المحلي في محافظة عجلون والمحافظات الأردنية الأخرى ، مؤكداً أن الجامعة أطلقت العديد من المبادرات ونفذت الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي ، إضافة إلى أن الجامعة فتحت أبوابها لجميع القطاعات وقدمت لهم كل التسهيلات اللازمة لإقامة الأنشطة والبرامج المختلفة في رحاب الجامعة ، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجامعة قدمت كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مبادرة هيئة الإعلام التي تستهدف تسليط الضوء على المحافظات الأردنية والمساهمة في تنميتها وإزدهارها.كما أكد رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمد نور الصمادي أن الجامعة لن تدخر أي جهد ممكن لإنجاح مبادرة هيئة الإعلام ، لافتاً الى أننا في محافظة عجلون بأمس الحاجة لتسليط الضوء على قضايانا وهمومنا والفرص الإستثمارية الموجودة في المحافظة لتشجيع المستثمرين من الأردن وكافة دول العالم للإستثمار في المحافظة وإستغلال ميزاتها الفريدة من نوعها التي لطالما أكد عليها جلالة الملك في جميع اللقاءات التي جمعته بوجهاء وأبناء المحافظة.وأشار ناشر ومدير وكالة عجلون الإخبارية وعضو مجلس محافظة عجلون منذر الزغول أن زيارة هذا العدد الكبير من وسائل الإعلام الأردنية والعربية والأجنبية لمحافظة عجلون يعتبر فرصة تاريخية لنا في المحافظة للترويج لأماكننا السياحية والأثرية في المحافظة التي يتجاوز عددها حاجز ال 250 موقع أثري وسياحي.