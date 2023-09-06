السياحة النيابية تطلع على الواقع السياحي في عجلون

وطنا اليوم: أطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اليوم الأربعاء، على الواقع السياحي في محافظة عجلون.

وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين، خلال لقاء عقد في مكتب محافظ عجلون، إن المحافظة تحظى باهتمام ملكي وفيها تنوع مناخي فريد من حيث السياحة البيئية والنزل، إضافة للنهضة السياحية التي شهدتها منذ بدء مشروع التلفريك الحيوي الذي أسهم بالتوظيف، مبينا أهمية الاستدامة واستثمار مثل هذه المشاريع وتوفير بنية تحتية متميزة للارتقاء والنهوض بالقطاع السياحي.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة لتفقد واقع الخدمات المقدمة والاطلاع على نقاط الضعف ومحاولة معالجتها، مبينا أنه سيتم التواصل مع وزارة الأشغال من أجل تأهيل الطرق المؤدية للمواقع السياحية في عجلون، وعقد اجتماع لممثلي الجمعيات السياحية للاستماع الى مشاكلها وتحدياتها .

واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف أنه يتم العمل ضمن توجهات جلالة الملك لتحقيق الإنجازات وتذليل العقبات أمام المشاريع لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، مبينا أن تلفريك عجلون يرتاده يوميا ما يقارب 4 آلاف زائر وسيسهم بتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

ودعا أعضاء اللجنة النيابية، دينا البشير، وأسامه القوابعة، والدكتور فراس القضاة، ورمزي العجارمة، إلى أهمية النهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتشجيع الاستثمار فيها في مختلف المجالات.

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي حققها المجلس وصلت إلى 80 بالمئة، ما يدل على مدى التشاركية بين الجهات المعنية كافة، مبينا أن عجلون تشهد نهضة سياحية وبحاجة إلى ضرورة الإسراع بتحسين البنية التحتية.

واستعرض مديرا السياحة، والآثار، فراس الخطاطبة والدكتور إسماعيل ملحم، الواقع السياحي والأثري في المحافظة والأعمال التي تنفذ للصيانة والاهتمام بالمواقع السياحية و الأثرية في المحافظة .

وطالب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية علي فريحات، بضرورة توفير مخصصات للطرق السياحية على غرار الزراعية لتحسين الواقع السياحي في المحافظة بما يخدم عجلون بشكل خاص والوطن بشكل عام، إضافة إلى عقد اجتماع مع الجمعيات السياحية في المملكة للاستماع الى مطالبها.

وعلى هامش الزيارة، اطلعت اللجنة خلال جولة رافقهم بها النائبان الدكتور بلال المومني والدكتورة صفاء المومني، على موقع التلفريك، واستمعوا من مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، أبرز الخدمات التي تقدم للزوار ورواد تلفريك عجلون والخطط المستقبلية والتطويرية في الموقع، كما زاروا القلعة والنزل البيئي.