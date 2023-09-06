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وفاة 4 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في العاصمة المصرية

6 سبتمبر 2023
وفاة 4 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في العاصمة المصرية

وطنا اليوم:أدى انهيار مبنى سكني في العاصمة المصرية القاهرة، ظهر الأربعاء، إلى وفاة أربعة أشخاص على الأقل، كما يواصل المنقذون عمليات البحث عبر الأنقاض.
وقالت محافظة القاهرة في بيان إن المبنى المنهار المكون من 4 طوابق يقع في حي حدائق القبة، ويبعد حوالي 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة. وأكد البيان إصابة ثلاثة آخرين على الأقل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، لم يتضح سبب الانهيار بعد، بينما قال محافظة القاهرة إن النائب العام المصري يحقق في الحادث


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