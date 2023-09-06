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توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأردني الكويتي والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

6 سبتمبر 2023
توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأردني الكويتي والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

وطنا اليوم: قام البنك الأردني الكويتي بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، والتي تاتي لتعزيز أطر التعاون بين الفريقين في مجال حماية البيئة البحرية والمساهمة في نشر الرسالة البيئية ودعم برامج وأنشطة الجمعية، والعمل على إشراك موظفي البنك في كافة الانشطة البيئية التي تنفذها الجمعية واهمها حملة ” نظفوا العالم ” والتي تنفذ خلال النصف الأول من شهر آيلول في كل عام. وذلك إنطلاقاً من رؤية البنك في القيام بمشاريع تسعى للمحافظة على البيئة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وغرز قيم الحفاظ على البيئة والمشاركة في الأعمال التطوعية لدعم المجتمع المحلي، وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم البنك بتنظيم مبادرة للغطس بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وASEZA ( سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة )، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تنظيف البحر الأحمر من النفايات وإزالة جميع المواد البلاستيكية من جوف البحر والشواطئ وزيادة الوعي حول أهمية النظافة العامة للمناطق السياحية في الأردن، وذلك من خلال إشراك موظفيه في الاعمال التطوعية بالإضافة لتشجيعهم على ممارسة رياضة الغوض، ودعماً للسياحة الداخلية والمحافظة على البيئة البحرية والأسماك والمرجان.

من جهته شكر أمين السر والقائم بأعمال المدير التنفيذي المهندس خالد الكردي البنك الأردني الكويتي ممثلاً بالرئيس التنفيذي هيثم البطيخي على مشاركتهم في هذه الحملة، وكون البنك الأردني الكويتي من الشركات المالية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، ودعم المبادرات المحلية الهادفة.

ومن جانبه، أعرب السيد هيثم البطيخي الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يأتي تمشاياً مع أهداف البنك فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية، ودوره الحيوي والمستدام في المجتمع المحلي، وترجمة لاستراتيجيته ومسؤوليته الاجتماعية نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أعرب عن سعادته بتعزيز أطر التعاون بين الطرفين لتوحيد الجهود في مكافحة تلوث البيئية البحرية، كما أكد على حرص البنك بضرورة إشراك موظفيه في مثل هذه الحملات.

 

 


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