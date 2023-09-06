تجارة عمان : العلاقات الاقتصادية الأردنية الباكستانية دون الطموح

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، مع السفير الأردني الجديد في باكستان معن خريسات، أهمية تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة بين البلدين.

وحسب بيان للغرفة، الأربعاء، تناول اللقاء سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأشارا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى أهمية دور السفارة الأردنية في باكستان بتوفير بيانات حول احتياجات السوق الباكستانية من السلع والخدمات، والترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، في ضوء القانون الجديد للبيئة الاستثمارية الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين.

يذكر أن صادرات الأردن إلى باكستان بلغت قرابة 16 مليون دولار خلال العام الماضي 2022 مقابل 38 مليون دولار مستوردات.

وقال الحاج توفيق إن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات مما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما القطاعات الواعدة.

وبيّن خلال اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان ، حرص القطاع التجاري والخدمي على زيادة وتعزيز مستورداته من المنتجات الباكستانية وبخاصة اللحوم والأسماك والأرز والمواد النسيجية والألبسة، إلى جانب تصدير منتجات المملكة من صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وغيرها.

وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لاستقبال الوفود التجارية من باكستان لتعزيز مستوى علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي لدخول أسواق المنطقة، وإمكانية تشكيل وفد اقتصادي أردني من مختلف القطاعات لزيارة باكستان واكتشاف الفرص الاستثمارية هناك.

من جانبه أكد السفير خريسات ضرورة التعاون لتنظيم برنامج من قبل وكلاء السياحة والسفر لزيارة المعالم السياحية في الأردن، بحيث يتضمن البرنامج شرحاً تفصيلياً لجميع الأنشطة والفعاليات التي يمكن أن يحظى بها الزائر الباكستاني بما فيها خارطة سياحية للمواقع الأثرية والدينية والكلف المالية.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال ربيع العام القادم 2024 انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية الباكستانية المشتركة، وهي فرصة مناسبة لعقد منتدى لرجال الأعمال الأردنيين والباكستانيين على هامش الاجتماعات بالتعاون مع هيئات القطاع الخاص الأردني للتشبيك بين القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

ودعا السفير الغرف التجارية لتحديد أولوياتها في المجال الاقتصادي والاستثماري والخدمي والسياحي لجهة زيادة المبادلات التجارية بين البلدين وتزويده بهذه الأولويات وخطة عمل للمباشرة بالتنسيق مع الجانب الباكستاني لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبهما أكد الخطيب وحمدان ، استعداد الغرفة التام لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الباكستانية، مرحبين بأية زيارة لأي وفد تجاري من غرف التجارة والصناعة الباكستانية لزيارة المملكة.

وأشارا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم في دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين مما يتطلب توفير خط طيران مباشر، موضحين أن الفرصة متاحة لرفع مبادلاتهما التجارية في ضوء وجود خطوط ملاحية بحرية مما يؤدي إلى تسهيل عمليات نقل البضائع بكلف مالية مناسبة.

وأكدا أهمية تطبيق برنامج “عمره بلس”، مع باكستان والذي يسمح للمعتمرين بالدخول إلى الأردن أولا والتجول في مدن المملكة وزيارة المواقع الدينية ومن ثم المغادرة لأداء العمرة، أو الذهاب للعمرة ومن ثم الدخول إلى الأردن .

وبيّنا أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة للسياحة وسيعود بالنفع على القطاعات الخاصة ذات العلاقة بالسياحة كقطاع الفندقة والمطاعم السياحية وغيرها.

من جهته، اكد مدير عام الغرفة هشام الدويك ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني الباكستاني المشترك الذي يضم غرفتي تجارة وصناعة الأردن واتحاد غرف التجارة الباكستانية بهدف تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة بين مؤسسات القطاع الخاص.