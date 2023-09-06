أمنية تشارك في معرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، عضو مجموعة Beyon البحرينية، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، الذي نظمته شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن) يومي 4 و 5 أيلول الجاري، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

وجاءت رعاية ومشاركة أمنية لهذا المؤتمر والمعرض، نتيجة الأهمية التي يكتسبها هذا الحدث، باعتباره أهم مؤتمر للذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، حيث يجمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تقنيات الدفاع والأمن السيبراني، من المسؤولين وصناع القرار والباحثين المعروفين لمعالجة ومناقشة تقنيات دفاع الذكاء الاصطناعي الناشئة في العالم بما في ذلك التحول الرقمي والبنية التحتية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وتحليلات البيانات وحمايتها، والعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر: “إن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض AIDTSEC يأتي لما يتمتع به المؤتمر من أهمية كبرى على مستوى المنطقة، من ناحية الحضور والمشاركين والمواضيع التي يبحثها، وبما يتلاءم مع مكانة أمنية كشركة رائدة في حلول الأمن السيبراني على مستوى المنطقة”.

وأضاف أن التحديات التي يواجهها العالم في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، تحتّم على الجميع التشارك معاً، للوقوف في وجه هذه التحديات، وتحويلها إلى فرص تنعكس إيجاباً على الشركات والاقتصادات المحلية والوطنية.

وبرز حضور شركة أمنية في المؤتمر بمشاركتها بجلسة حول الذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات أقيمت في اليوم الأول من المؤتمر، مثّل أمنية فيها مدير هندسة الشبكات، فراس البكري.

وتحدث البكري في الجلسة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات في الأردن، والتحديات والفرص الرئيسية التي يقدمها للشركات في الأردن، وآلية العمل في هذه الشركات لتكييف استراتيجياتها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

كما تناول البكري الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز تحسين الشبكة، وتخطيط القدرات، والجودة الشاملة للخدمة لمقدمي الاتصالات في الأردن، إلى جانب استعراض أثر الذكاء الاصطناعي على تجربة العملاء ومشاركتهم في صناعة الاتصالات في الأردن، والحلول المبتكرة المعتمدة على هذا المفهوم التي يتم نشرها لتحسين رضا العملاء.

وقدّم البكري أمثلة على عدد من المبادرات والمشاريع الناجحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي ساهمت في نمو وتطوير صناعة الاتصالات في الأردن، والاستثمارات والجهود البحثية التي يتم بذلها في المملكة لتعزيز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لقطاع الاتصالات، بالإضافة لرسم صورة لمستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات في الأردن، والاتجاهات أو الابتكارات التي من المحتمل أن تشكل مسار الصناعة في السنوات القادمة