أوقاف إربد تكرم أوائل طلبة المراكز الصيفية لعام 2023

وطنا اليوم: كرمت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الثلاثاء، أوائل طلبة المراكز الصيفية لعام 2023.

وقال مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير، بحضور مساعد محافظ إربد فراس الخصاونة، ومشرفي المراكز الصيفية، وأولياء أمور الطلبة، إن المراكز الصيفية لهذا العام كانت تحت عنوان (على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة) لربط الطلاب والطالبات بالصحابة الكرام، وبيان بطولاتهم وشجاعتهم وسيرتهم العطرة في الإسلام.

وأكد أهمية عقد هذه المراكز للطلبة خلال العطلة الصيفية، وإشغالهم بتعلم القرآن الكريم لإعداد جيل قرآني واعد متخلق بأخلاقه، منتميا لدينه ووطنه وأمته.

وأضاف نصير، أن عدد المراكز الصيفية لهذا العام بلغ 200 مركز للذكور والإناث، في حين بلغ عدد الطلاب ما يقارب 6 آلاف طالب وطالبة.

من جهته، قال مندوب مشرفي المراكز الصيفية الدكتور محمد الربابعة، إن رسالة الأئمة والخطباء والمشرفين، رسالة عظيمة في تعليم القرآن الكريم للنشء الجديد، لافتاً إلى الأثر الطيب للمراكز الصيفية القرآنية في إعداد الأجيال وربطها بكتاب الله تعالى.

وتضمن حفل التكريم، عرض عن مقامات الصحابة في الأردن، قدمه طلبة المراكز الصيفية.