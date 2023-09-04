بوتين يعلن استعداد روسيا لاستئناف العمل بصفقة الحبوب مع الأمم المتحدة

وطنا اليوم: أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لاستئناف العمل بصفقة الحبوب مع الأمم المتحدة، التي تسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانية، بمجرد أن يتم تطبيق الشق الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وقال بوتين، خلال لقاء جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية:”دفعتنا الدول الغربية لوقف تنفيذ صفقة الحبوب، حيث حظروا توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية ومنعوا استخدامنا للنظم البنكية”.

وأضاف بوتين: حصدت روسيا هذا العام 130 مليون طن من الحبوب، وسنخصص 60 مليون طن للتصدير”.