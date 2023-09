مشاركة موسّعة لـ “زين” في مؤتمر ومعرض AIDTSEC

وطنا اليوم:واصلت شركة زين الأردن حضورها الفاعل وتواجدها في أبرز الفعاليات والأحداث التي تقام في المملكة، وذلك عبر رعايتها ومشاركتها في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC)، الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية صباح اليوم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.

وأقامت زين جناح “زين أعمال” الذي عرضت من خلاله أحدث حلول الأعمال والأنظمة الأمنية الإلكترونية المتطوّرة التي توفّرها لزبائنها من قطاعات الأعمال، والتي تشمل خدمات الأمن السيبراني والأنظمة الأمنية الذكية عبر السحابة وحلول الحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، إضافة إلى الخدمات الاستثنائية التي يوفّرها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث وفّرت زين تجربة الواقع الافتراضي التي أتاحت للحضور التجوّل في مرافق المركز افتراضياً عن بعد.

واشتملت مشاركة زين حضورها في واحدة من الجلسات النقاشية للمؤتمر تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في الاتصالات”، والتي يتحدث خلالها مدير تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة زين الأردن، محمد العزام.

وفي إطار حرصها الدائم على دعم الشباب الأردني ورياديي الأعمال؛ شاركت منصة زين للإبداع (ZINC) في فعاليات المؤتمر من خلال إتاحة الفرصة لأربع شركات أردنية ناشئة من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تم اختيارها في النسخة الأخيرة من برنامج “زين المبادرة”، وذلك لمنح هذه الشركات فرصة اكتساب وتبادل الخبرات في هذا الحدث الهام، والاستفادة من فرص التشبيك وعرض ما تقدمه من خدمات أمام ضيوف المؤتمر من الأردن وخارجه، فيما أقامت منصة زين للإبداع ضمن المؤتمر، نهائيات مسابقة (Capture The Flag) من نوع (Attack and Defense)، بمشاركة 10 فرق كانت قد تأهلت خلال التصفيات التي أقامتها المنصة الشهر الماضي.

ويتمحور المؤتمر هذا العام حول استخدامات وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وضرورة تطبيق استراتيجياته في أمن المعلومات والتطبيقات الذكية، وسيعرض في نسخته الحالية أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي تركز على المحتوى والابتكار ويمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية وحماية البيانات والأمن السيبراني، وغيرها العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.