47 % من السيارات التي تم التخليص عليها بـ الحرة كهربائية

وطنا اليوم:أعلن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد ابوناصر ، عن إحصائيات التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2023.

وقال أبو ناصر في تصريح صحفي، إن إجمالي المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء خلال هذه الفترة بلغ 47222 مركبة.

ونوه إلى أن حركة التخليص توزعت بواقع: 17.9% للمركبات العاملة بالبنزين من إجمالي حركة التخليص، في حين سجلت نسبة الديزل 10.3%، والهايبرد بنسبة 23.8%، والكهرباء بأكبر نسبة تصل إلى 47.1%.

وأشار إلى أن إجمالي إعادة التصدير سجل 30215 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2023.

وتعليقا على الإحصائيات، أكد أن التوجه أصبح واضحًا نحو المركبات الكهربائية بنسبة تقترب من نصف الإجمالي.

وشدد على أن الطلب لا يزال قويًا على المركبات التقليدية، مما يبرز التنوع في احتياجات السوق، لافتًا إلى النسب العالية لإعادة التصدير والتي تعكس الموقع الاستراتيجي للأردن كمركز لتوزيع السيارات في المنطقة