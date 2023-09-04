بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

كوتا لغير الأغبياء

4 سبتمبر 2023
كوتا لغير الأغبياء

د. ذوقان عبيدات

في نقاش مع الدكتورة الناشطة بيئيًا وأخلاقيًا منى هندية، أُثيرت موضوعات مثل؛
ما معايير الانتقاء والاختيار للمناصب العامة؟وكيف تشكل الحكومة المجالس واللجان؟ مجلس التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي؟ والمجالس الفرعية المنبثقة عنهما؟
وكيف تشكل مجالس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ؟ وكيف تختار أقنية الحكومة الإعلامية ؛ التلفزيون “الوطني”، والمملكة، وإذاعة الجامعة ، وأي منبر رسمي ضيوفها”الاستراتيجيين ؟
بل وكيف تقوم جريدة بعقد ندوات تربوية تضم “خبراء” لم يعرف عن أي منهم أنه قال شيئًا أو كتب شيئًا في موضوع الندوة؟
لم يدر الحديث عن طريق اختيار مناصب عليا جدًا لأنها معروفة!
وأثارت د هندية سؤالًا: حين أبحث عن استراتيجي مياه أو طاقة أو بيئة أو غيرها، أُقلب عشرات الأسماء لأجد بصعوبة عددًا قليلًا من مختصين أو أنصاف مختصين أو شبه مختصين!
وكيف تشكل الدولة عشرات الخلوات الفارهة علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال لحظات!!!هل الدولة ملهَمَة؟
وإذا كانت ملهمة، فلماذا تراجع التعليم والحقوق والأنشطة “المجالسية ” بالرغم من خيارات الحكومة الملهَمَة؟
أسئلة كثيرة يكاد يتناولها كل مواطن! بل هناك سؤال أكبر؛
لماذا يصرون على تدوير نفس الأسماء غير الناجحة على نفس اللجان حفاظًا على استمرار الفشل؟
تراجع التعليم كما تراجعت أنشطة عديدة ولم تتغير أسماء المجالس وشاغلوها على مدى سنوات التراجع؟
د منى خلافًا لي ؛ ما زالت ترى أملًا كبيرًا! قلت قد يكون هذا الأمل إذا عملوا كوتا لأقلية
أسميناها فئة ” غير الأغبياء”
ودمجها في المجالس والمحافل والخلوات أسوة بسائر زملائهم من الفئات الأخرى من المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وأبناء الوزير والسفير والعائلة المهمة .
ففئة غير الأغبياء لن تنهض إلا بوجود كوتا تشترط وضع واحد منها في قوائم الحزب أو المنابر والمحافل والجمعيات وحتى بين كبار الكتاب؟ ففئة غير الأغبياء لن تنهض بذاتها لأنها محاصرة في معظم بيئاتها، ومحاربة ومستضعفه ، وبذلك تطالب بكوتا تمثيلية ولو محدودة جدًا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

20:26

بعد منافسة شرسة مع أنس العوضات.. رونالدو يفوز باستفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

20:25

الأمم المتحدة: الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك “مأساوية”

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023