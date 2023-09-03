7.6 مليار ورقة مالية مسجلة لشهر آب الماضي

وطنا اليوم:بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لشهر آب الماضي 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية 19 مليار دينار.

وحسب بيان للمركز، اليوم الأحد، بلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5.1 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 10.6 مليار دينار.

وسجلت الملكية لأعلى 10 جنسيات، من دون الجنسية الأردنية، ما يقارب 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية 7 مليارات دينار بمقدمتها الجنسية السعودية بقيمة 1.092 مليار دينار، ثم الكويتية 969 مليونا، فالبحرينية بقيمة 862 مليون دينار