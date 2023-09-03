شظايا الحرب الروسية الاوكرانية تصل إربد

وطنا اليوم:بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد لشهر أب الماضي 126مليون دولار مقارنة مع 172 مليون دولار لذات الشهر من العام الماضي.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان في بيان اليوم ان انخفاض صادرات المحافظة بنسبة 27 بالمئة يعود بالدرجة الاولى الى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي تاثر بها قطاع المحكيات الذي يعد القطاع التصديري الابرز وما نتج عن ذلك من تراجع الطلب.

واشار ابو حسان ان مدينة الحسن الصناعية صدرت ما قيمته 119.6 مليون دور من اجمالي صادرات المحافظة للشهر الماضي ثم مدينة السايبر السيتي بحجم صادرات بلغ 5.5 مليون دولار في حين توزغت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.

ولفت ابو حسان الى ان صادرات قطاع المحيكات والجلديات رغم تراجعه النسبي الا انه بقي القطاع الاول بصادرات بلغت 115.4 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 4 مليون دولار ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بقيمة 2.6 مليون دولار وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعت الهندسية والكهربائية والكيماوية ومستحضرات التجميل والتعبئة والتغليف والكرتون والورق والبلاستيكية والمطاطية والانشائية.

ونوه ابو حسان الى صادرات اربد الى الدول العربية شكلت ما نسبته 8 بالمئة من مجموع صادرات المحافظة قي حين استوعبت السوق الامركية 75 بالمئة من الصادرات في حين استقبلت اسواق الاتحاد الاوروبي وكندا ودول جنوب شرق اسيا ودول اخرى حول العالم باقي صادرات المحافظة بنسب متفاوته