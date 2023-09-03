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اليوم.. الذكرى الـ11 لرحيل محمود الجوهرى المدير الفني السابق للكرة الاردنية

منذ ساعة واحدة
اليوم.. الذكرى الـ11 لرحيل محمود الجوهرى المدير الفني السابق للكرة الاردنية

 

وطنا اليوم – تحل اليوم الأحد 3-9-2023 الذكرى الحادية عشرة لرحيل جنرال الكرة المصرية والمدير الفني لللمناخب الاردني محمود الجوهري ، الذى غادر عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر ناهز 74 عاما، بعدما أصبح رمزا من رموز الرياضة والكرة المصرية، بعد مسيرة رائعة مع الكرة المصرية والعربية استمرت قرابة ستة عقود من الزمان.

بدأ الجوهرى مشواره مع الكرة ناشئا بالأهلى تحت “18” سنة موسم “1954-1955″، وفى العام التالى ضمه الكابتن حسين مدكور للمنتخب العسكرى أمام الاتحاد السوفيتى وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وخلال “11” موسما قضاها لاعبا، حقق “12” بطولة، هى 6 بطولات دورى وحقق كأس مصر “3” مرات “1956،1958، 1961، 1966″، ودورى منطقة القاهرة “1958”، وكأس الجمهورية المتحدة “1961“.


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