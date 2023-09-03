هذا ما طالب به الكركي قبل 5 سنوات

وطنا اليوم – خاص – في ندوة للاستاذ الدكتور خالد الكركي قبل 5 سنوات وقدمه بها وزير التربية والتعليم حينها الدكتور عمر الرزاز، عقدت في منتدى عبدالحميد شومان تحت عنوان “سبعون… حتاما نساري النجم في الظلم” ، طالب فيها الكركي حينها بأن يتم تبني فكرة إنشاء معجم للمعلمين والمدارس يضم تاريخ إنشاء المدرسة وسيرتها ومن درس فيها وضرب الكركي مثالا على مدرسة رحاب التي تأسست عام 1935.

المفارقة ان تلك الندوة حضرها الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الحالي واشار فيها الكركي حينها بمقترحين الأول إلغاء وزارة التعليم العالي والثاني إلغاء مجلس التعليم العالي، وقال الكركي في تلك الندوة أن الجامعة الاردنية سارت من 1965-1982 بمجلس أمناء وسارت جامعة اليرموك من 1976-1985 بنفس الطريقة ، واشار الكركي حينها قائلا نحن نعرف كيف تم اختراع وزارة التعليم العالي عام 1985 .

واضاف في تلك الندوة، ان الجامعات يجب أن تكون عقل مستقل واذا كان الفين استاذ في الجامعة لا يستطيعون قيادتها إلا إذا تلقوا ورقة من التعليم العالي فليذهب التعليم العالي الى الجحيم او نغلق الجامعة -على حد قول الكركي- .

وفي ظل ما تشهده الحالة التعليمية في الاردن من تطورات كان آخرها تطوير نظام امتحان الثانوية العامة وتزامن ذلك مع تغييرات اكاديمية وإدارية في عدد من الجامعات الأردنية ، ليبقى السؤال هل نشهد إلغاء لوزارة التعليم العالي وتوسيع عمل مجالس الأمناء في الجامعات كما طالب الكركي قبل 5 سنوات ؟