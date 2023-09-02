“ايجابي” ينظم ورشة تدريبية حول “نظام الفوترة”

وطنا اليوم: نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان ورشة تدريبية بعنوان “نظام الفوترة للقطاع الصناعي”، بالتعاون مع جمعيه خبراء ضريبه الدخل، والتي حاضر فيها مدير مديرية الفوترة سابقا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عبدالله صلاح.

رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال “ايجابي”/ نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي اوضح ان الدورة التي نظمها المعهد، شارك بها ممثلون لأكثر من (120) شركة صناعية من مختلف القطاعات، ركزت على تعريف المشاركين وتوعيتهم بإجراءات الربط على نظام الفوترة، بما يؤدي الى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.

واضاف القصراوي ان الورشة، تاتي في سياق قيام الغرفة بدورها بتوعية الشركات الصناعية بالتعديلات التي تشهدها القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، مشيدا بالتعاون بين معهد ايجابي وجمعية خبراء ضريبة الدخل، والتي تم من خلاله تنظيم العديد من الورش التوعوية ذات العلاقة بعمل الضريبة، لمساعدة الشركات الصناعية في البقاء على اطلاع تام بأي تطورات تخص القوانين والتشريعات الاقتصادية.