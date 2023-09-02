بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

“ايجابي” ينظم ورشة تدريبية حول “نظام الفوترة”

منذ ساعة واحدة
“ايجابي” ينظم ورشة تدريبية حول “نظام الفوترة”

وطنا اليوم: نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان ورشة تدريبية بعنوان “نظام الفوترة للقطاع الصناعي”، بالتعاون مع جمعيه خبراء ضريبه الدخل، والتي حاضر فيها مدير مديرية الفوترة سابقا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عبدالله صلاح.

رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال “ايجابي”/ نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي اوضح ان الدورة التي نظمها المعهد، شارك بها ممثلون لأكثر من (120) شركة صناعية من مختلف القطاعات، ركزت على تعريف المشاركين وتوعيتهم بإجراءات الربط على نظام الفوترة، بما يؤدي الى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.

واضاف القصراوي ان الورشة، تاتي في سياق قيام الغرفة بدورها بتوعية الشركات الصناعية بالتعديلات التي تشهدها القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، مشيدا بالتعاون بين معهد ايجابي وجمعية خبراء ضريبة الدخل، والتي تم من خلاله تنظيم العديد من الورش التوعوية ذات العلاقة بعمل الضريبة، لمساعدة الشركات الصناعية في البقاء على اطلاع تام بأي تطورات تخص القوانين والتشريعات الاقتصادية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:12

غدا.. كهرباء إربد تعزم على فصل مبرمج الكهرباء للصيانة

15:09

بالأسماء.. إعلان الفائزين في مسابقة حكيم السنوية بنسختها الثامنة

15:05

تجارة الزرقاء: قيمة صادراتنا في أب الماضي بلغت 22.7 مليون دينار

13:29

الجمعية العامة تعتمد قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة في تمكين الشباب

13:22

الأرصاد: المنطقة دخلت فصل الخريف

13:19

برعاية الأميرة آية بنت فيصل.. انطلاق بطولة غرب آسيا للكراتية

13:17

رواية جديدة للزميلة الصحافية والكاتبة رلى السماعين

13:14

الساكت: كنا نتمنى استثناء القطاع الانتاجي من رفع تعرفة المشتقات النفطية

12:29

إدارة السير : “انتبهوا”…. اذا لم تضعه ستدفع غرامة هذه قيمتها

12:23

المطربة سناء موسى تستعيد الأغاني التراثية في ذاكرة الفلسطينين في عمان

12:09

10 مشاريع طموحة تتنافس على جائزة “أورنج” لمشاريع التنمية المجتمعية

11:50

مستشفى معان: ثبوت إصابة 4 عمال بشركة مقاولات بإلتهاب فيروسي تنفسي

وفيات
الشوابكة يشكرون المشاركين في عزاء نجلهم جمال الشوبكيأبناء المرحوم العين جمال باشا الشوابكة يتقدمون بالشكر على التعازيوفيات الجمعة 1-9-2023التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماءوالد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة الله