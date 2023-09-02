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الأرصاد: المنطقة دخلت فصل الخريف

منذ ساعتين
الأرصاد: المنطقة دخلت فصل الخريف

وطنا اليوم: قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المنطقة دخلت يوم أمس الجمعة، مناخيا في فصل الخريف، والذي يعتبر فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء.

واكد آل خطاب، في بيان اليوم السبت، أن نصف الكرة الشمالي من الأرض دخل مناخيا فصل الخريف الذي يبدأ من شهر أيلول ويستمر إلى نهاية شهر تشرين الثاني.

وأشار الى أن معدلات درجات الحرارة في المنطقة تنخفض تدريجيا خلال فصل الخريف ومعدلات الإشعاع الشمسي تقل تدريجيا، وتبدأ معدلات الرطوبة ترتفع تدريجيا، حيث سيتشكل الضباب والندى صباحا، وتتوافد الغيوم من الجهة الغربية ابتداء من منتصف تشرين الأول، وترتفع فرصة هطول الأمطار في تشرين الثاني.

وأضاف، ان في هذه الفترة الانتقالية ونتيجة التقلبات في الحرارة والرطوبة من ارتفاع وانخفاض، تزداد فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، داعيا الى استخدام المكيفات بدرجات مناسبة مع الطقس الخارجي ليلا أو نهارا وعدم النوم تحت المراوح واستعمال الملابس المناسبة للأجواء الخارجية في الصباح والليل، خاصة للأطفال، وذلك لتجنب الأمراض الموسمية.


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