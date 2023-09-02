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الساكت: كنا نتمنى استثناء القطاع الانتاجي من رفع تعرفة المشتقات النفطية

منذ 3 ثواني
الساكت: كنا نتمنى استثناء القطاع الانتاجي من رفع تعرفة المشتقات النفطية

 

وطنا اليوم – قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إنه كان من الواجب استثناء القطاع الصناعي (القطاع الانتاجي) من رفع سعر المشتقات النفطية.

واضاف: “كنا نتمنى ان يُستثنى من الرفع القطاعات الانتاجية خصوصا بعد ملتقى ‎عام على التحديث”.
وأوضح أن رئيس الوزراء كان قد تحدث في الملتقى “على تخفيف اعباء الطاقة على القطاع الصناعي”.

ولفت المهندس موسى الساكت إلى ان تسعيرة محروقات شهر أيلول 2023 تعد هي الأعلى بنسب الرفع منذ 9 سنوات.

ورفعت الحكومة الخميس سعر لتر البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 بمقدار 4 قروش، فيما رفعت سعر لتر السولار 8.5 قروش في شهر أيلول”.

وتعتبر أسعار الطاقة وكلف الانتاج من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتحد من قدراته التنافسية والتصديرية.


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