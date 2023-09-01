عطوة اعتراف لمدة 3 شهور بوفاة عريس معان حمزة الفناطسة

وطنا اليوم:توجهت مساء الجمعة، جاهة عشائرية ممثلة بوجهاء من محافظة معان ومن محافظات الأردن، إلى مضارب عشيرة الفناطسة، على خلفية وفاة الشاب حمزة الفناطسة، الذي توفي جراء إصابته برصاصة طائشة، أطلقت خلال الاحتفال بزفافه.

ومنحت عشيرة الفناطسة للجاهة عطوة اعتراف لمدة 3 شهور.

وطالب عدد من الوجهاء وأبناء المحافظة في وقت سابق، بضرورة تغليظ العقوبات للحد من الظاهرة، التي تتسبب بإزهاق الأرواح وإصابات بليغة وتبعات نفسية واقتصادية.

وتأتي المناشدة بعد الحادثة الأليمة التي شهدتها محافظة معان، إثر وفاة الشاب حمزة الفناطسة بعيار ناري طائش أطلق فرحا خلال التحضير لحفل زفافه.

من جهته قال الشيخ مطر البزايعة أحد شيوخ ووجهاء محافظة معان، إنه لم يسجل التاريخ أن المحافظة شهدت العبث بالسلاح واستخدامه دون داع كما يستعمله الشباب في هذه الأيام.

وأوقف مدعي عام معان الأربعاء، مطلق العيارات النارية التي أودت بحياة عريس معان خلال حفل زفافه، عندما أصيب برصاصة نافذة أودت بحياته.

ووجه المدعي العام تهمتي القتل القصد واطلاق أعيرة نارية دون داع بحسب مصدر مقرب من التحقيق، مقررا توقيف مطلق العيارات النارية 15 يوما قابلة للتجديد