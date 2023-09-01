السير: حزام الأمان يقلل الإصابات القاتلة 50% لركاب المقاعد الأمامية

وطنا اليوم:قالت إدارة السير، الجمعة، إن حزام الأمان يقلل من خطر الإصابات القاتلة بنسبة 50 في المئة لركاب المقاعد الأمامية.

وأضافت إدارة السير في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن حزام الأمان يقلل أيضا من خطر الإصابات القاتلة بنسبة 75 في المئة لركاب المقاعد الخلفية.

وأوضحت أنه يقلل كذلك من خطر الإصابات القاتلة بنسبة 70 في المئة للأطفال أثناء جلوسهم في مقاعدهم المخصصة و80 في المئة للرضع.

وأشارت إلى أن مخالفة عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة، غرامة مقدارها 20 دينارا