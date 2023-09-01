بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الرصيفة تغلق منشآت خالفت قانون سلوك الأحداث

منذ 3 ساعات
الرصيفة تغلق منشآت خالفت قانون سلوك الأحداث

وطنا اليوم:أغلقت لجنة مراقبة سلوك الأحداث في متصرفية لواء الرصيفة أربع منشآت من المحال التجارية التي يرتادها الأحداث وذلك لمخالفتها لشروط وتعليمات الترخيص.
جاء ذلك خلال الجولة التي نفذتها اللجنة مساء أمس الخميس، برئاسة مساعد المتصرف احمد القلاب وعضوية مندوبين من بلدية الرصيفة وشرطة الأحداث ومديرية التنمية الاجتماعية.
وقال القلاب، إن اللجنة اهتمت بموضوع تدخين الأحداث بجميع أنواعه، مبيناً أن تلك الإجراءات تراوحت بين تقديم التوعية والإرشاد سواء للأحداث وذويهم أو لأصحاب المحال، مشيرا إلى أن اللجنة أغلقت أربع منشآت غير مرخصة أو مخالفة لشروط وتعليمات الترخيص.
ونوه إلى أن لجنة سلوك الأحداث، مستمرة بتنفيذ جولاتها وفي جميع أنحاء اللواء لمحاربة ظاهرة تدخين الأحداث.
من جهته، أكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، تسخير بلدية الرصيفة كافة إمكانياتها لخدمة أبناء اللواء، وخاصة فئة الشباب والأحداث، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على صحتهم، هي من أولويات البلدية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

الهند تسجل درجات حرارة وجفاف قياسية في آب

14:03

العثور على جثة أربعيني داخل منزله في عمان

13:59

اتفاق أردني إسباني حول الاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة

13:31

مهم من الجرائم الإلكترونية للأردنيين

11:36

الخصاونة يشكل لجنة للكشف عن حوادث المنشآت عالية الخطورة

11:27

عمل مع كبار النجوم وتألق مع كاظم الساهر.. وفاة الشاعر كريم العراقي

10:54

استثمار القابضة القطرية تعلن تأسيس شركة تابعة لها في الأردن

10:45

المركز الأردني للتصميم والتطوير يطلق مسابقة دولية للأمن السيبراني

10:33

القبض على شخصين سرقا كوابل واسلاك اعمدة الكهرباء

10:27

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة

10:17

وفيات الجمعة 1-9-2023

10:11

بعد المصير الذي انتظر بريغوجين.. قديروف يسارع لإعلان ولائه الأعمى لبوتين

وفيات
وفيات الجمعة 1-9-2023التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماءوالد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة اللهوفيات الخميس 31-8-2023بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزة