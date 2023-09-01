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والد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة الله

منذ 22 ثانية
والد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج خلف محمد سالم المناصير (أبو زيد).
والراحل والد كل من: زيد وزياد وزيدان وعبدالغني وعبدالحكيم ومحمد وأحمد.
وسيشيع جثمان الراحل بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحسين في دابوق إلى مقبرة البحاث بعد صلاة الظهر
تقبل التعازي اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة ايام من الساعة 5 عصراً ولغاية الساعة 9 مساء:
للرجال في دابوق بجانب بيت زيدان – ابو ياسر (بجانب مشتل روابي فرح / خلف جمعية ال قموة)
وللسيدات في مبنى جمعية ال قموة / دابوق
من الساعة 5 عصراً الى 9 مساء
إنا لله وإنا إليه راجعون


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