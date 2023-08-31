مؤسسة التدريب المهني تختتم دورة حول وسائل التواصل الاجتم.اعي

وطنا اليوم: اختتمت في مؤسسة التدريب المهني، اليوم الخميس، دورة تدريبية حول وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى، و تصميم أفلام الفيديو باستخدام الهواتف المحمولة .

و شارك في الدورة التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية / كندا ، 31 ضابط اتصال في معاهد المؤسسة، بهدف تطوير مهاراتهم واستثمار إمكانياتهم الإبداعية.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الفعاليات التعليمية والتدريبية الهادفة إلى تمكين موظفي المؤسسة من اكتساب المهارات اللازمة للتفاعل مع عالم التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي المتجدد.

وقال مدير المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، إن الدورة تعتبر فرصة للمشاركين للتعلم وتطوير قدراتهم الشخصية والمهنية، مؤكدا أهمية مثل هذه الدورات للاستفادة من تقنيات التصوير والتحرير الحديثة.

و أضاف الغرايبة، أن الدورة تجسد التزام إدارة المؤسسة، بتقديم بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والتطوير الشخصي. وسيتمكن المشاركون من نقل هذه الخبرات الجديدة إلى مجالات عملهم وحياتهم اليومية، مساهمين بذلك في تطور المحتوى الرقمي المحلي.

من جانبها، أشارت مديرة مكتب الجمعية الكندية نانسي المومني ، إلى أهمية الدورة في استخدام الصفحات الحالية للمعاهد كحالات دراسية، وتطويرها خلال الجلسات كتمرين عملي ، إضافة إلى عرض الأساليب المثلى لإنشاء الأفلام القصيرة باستخدام أجهزة الموبايل والتطبيق العملي بما يخدم العمل اليومي.