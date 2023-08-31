%67 نسبة إشغال فنادق البحر الميت نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في عمان بلغت 53%، والعقبة 61%، وفي البترا 34%، فيما ارتفعت بالبحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 67% مقارنة بالأعوام الماضية.

وفي تصريح صحفي، اليوم الخميس، عزا هلالات أسباب ارتفاع إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت، إلى انعقاد العديد من المؤتمرات، والزيادة في المجموعات السياحية من مختلف الجنسيات، إلى جانب انطلاق فعاليات ماراثون البترا الصحراوي من منطقة البحر الميت إلى مدينة البترا.

وأضاف أن أداء القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية في بعض المناطق سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسب الإشغال، مبينا أن الأردن يشهد حركة سياحية مميزة في الوقت الحالي وستستمر الحركة السياحية على هذا النحو.

وفي التفاصيل؛ أشار إلى أن نسب الإشغال في فنادق 5 نجوم بلغت في البحر الميت 78%، العقبة 63%، عمان 62%، في حين بلغت في البترا 51%.

وأوضح أن نسب الإشغال لفنادق الفئات الأخرى توزعت كالتالي: البحر الميت: فئة 4 نجوم 56%، العقبة : فئة 4 نجوم 57%، 3 نجوم 64%، وفي عمان: 4 نجوم 51%، 3 نجوم 47%، البترا: 4 نجوم 29%، 3 نجوم 22%