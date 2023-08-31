بالصور .. افتتاح معرض مشروع منصة الإتصالات والمعلومات الرقمیة لمواقع التراث العالمي للیونیسکو

وطنا اليوم – لما شطاره

افتتح وزير السياحة والآثار مكرم القيسي اليوم معرض مشروع منصة الإتصالات والمعلومات الرقمیة لمواقع التراث العالمي للیونیسکو في العاصمة الأردنية عمّان

واكد القيسي حرص الوزارة على التعاون مع جميع الجهات التي تعمل على تنفيذ مشاريع تسهم في دعم وترويج الأردن سياحياً على مختلف المستويات المحلية و الإقليمية والدولية.

وأشاد مدير دائرة الآثار العامة احمد موسى في كلمةٍ له بدور هذا المشروع بالترويج عالمياً للمواقع السياحية والأثرية في الأردن، خاصة (البتراء) ، بتقنية رقمية تسهم في إستقطاب السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم .

وبين أن القطاع السياحي في الأردن يوفر 55 ألف فرصة عمل وهناك توجه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة هذا الرقم وتوسيع الاستثمار في القطاع السياحي، مبينا أن 13 بالمئة من الناتج القومي الأردني يتأتى بشكل مباشر من السياحة.

ويتضمن المعرض الذي نظمته الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بالتعاون مع دائرة الآثار العامة، وهما الشريكان الأردنيان بالمشروع، إطلاق الموقع الرسمي الخاص بمدينة البترا والمواقع السياحية والتراثية الأخرى، والتي تمكن الزائر من التجول فيها افتراضيا بتقنية رقمية ثلاثية الأبعاد.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع الدكتور رضا الخوالدة ، إن التكنولوجيا واستخداماتها أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا، وبالتالي فإن استخدام التقنيات الرقمية في الترويج للتراث الأردني والمواقع السياحية في الأردن أمر مهم ووسيلة لاستقطاب السياح والزوار.

وبين أن الجمعية ودائرة الآثار العامة مستمرتان بعقد فعاليات ترويجية للمشروع تشمل المعارض للمنتجات والمنصات الرقمية التي تم إنتاجها من كادر المشروع ، لاستقطاب الشركات الدولية والإقليمية والأردنية للنظر في إمكانية التعاون وإنشاء شركة أو شركات يمكنها استغلال المنتجات وتطويرها بشكل أكبر.

وأكد العين غازي الطيب أهمية الاستثمار في صناعة السياحة ، مشيرا إلى أن عدد سياح البتراء وصل قبل جائحة كورونا إلى مليون سائح ، وكانت سيدة أمريكية هي السائحة رقم مليون وتم إجراء مقابلات صحفية وإعلامية معها، ما أسهم في ترويج البتراء سياحياً .

وقال إن ترويج البتراء والمناطق السياحية في الأردن بتقنية رقمية هو أمر مهم ، خاصة أن استخدام التكنولوجيا الآن شائع جداً . وتحدث مدير المشروع الدكتور طلال العكشة ، خلال جولة على المعرض عن المنتجات والمنصات الرقمية التي تم إنتاجها من خلال فريق المشروع وتعريف الضيوف والمستثمرين بالمنصة الإلكترونية والمنتجات التي طورتها الجمعية ، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين .

ويتضمن المعرض منتجات رقمية خاصة بالبترا وبالتراث الشعبي الأردني والمتاحف، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ، بالتعاون مع الخبراء ، حيث يتم عرض المنتجات ضمن تقنية الهولوغرام على أجهزة متطورة .

ويقام على هامش المعرض العديد من الحلقات النقاشية والتفاعلية عن التكنولوجيا ومنتجات المشروع وفرص الإستثمار المتاحة من خلال هذه المنتجات ، بمشاركة العديد من الشركات ذات العلاقة ورجال الأعمال والمختصين.