الأمن العام يرعى ندوة علمية في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

وطنا اليوم: رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، ندوة علمية بعنوان “الاستراتيجية الحديثة للعلاقات العامة وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات”.

ويأتي عقد هذه الندوة المتخصصة، في إطار المسؤولية الاجتماعية والعلمية للأكاديمية، وانطلاقاً من دورها في تطوير المعارف العلمية والأمنية، لا سيما ما يواكب الاحتياجات المؤسسية في الأمن العام ومنظومة الحماية المدنية.

وأكد اللواء المعايطة، أهمية الأدوار التي توليها مديرية الأمن العام لبناء منظومة من العلاقات العامة قادرة على إيصال الرسالة الأمنية بكفاءة، وبما يسهم في تحقيق الوعي ضد الجريمة والمظاهر الخاطئة، وضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار.

وخلال ورقة عمل قدمها مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، أكد أن مفهوم العلاقات العامة في مديرية الأمن العام شهد تطوراً يحاكي مسيرة التطوير والتحديث في الأمن العام، مشيراً إلى أن المديرية اتخذت جملة من الإجراءات المتخصصة لتطوير استراتيجياتها الإعلامية، وسخرت الأدوات الحديثة والتطبيقات الرقمية التي سمحت بسهولة تداول الأخبار ومشاركتها في سياقات مختلفة، تساعد في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين.

كما قدم العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان، ورقة عمل حول دور العلاقات العامة في تكوين وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات، وتأهيل القيادات في هذا المجال، مستعرضاً أهم التجارب، والآراء العلمية المتعلقة به، كما تحدث الدكتور صخر الخصاونة عن استراتيجيات الاتصال الحديثة، وكيفية دمج وسائل التواصل الاجتماعي واستثمارها في بناء استراتيجية التواصل الشاملة للمؤسسة.

من جانبه، أعرب عميد الأكاديمية الدكتور موفق الخالدي، عن شكره لمديرية الأمن العام لدعمها المستمر لتوفير سبل النجاح لاستمرار العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية وفقاً لأرقى المعايير المهنية والعلمية، الأمر الذي منح خريجي الأكاديمية مستويات من التميز خلال مسيرتهم العلمية والعملية.

وتضمنت الندوة، التي حضرها عدد من القادة والمدراء من مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام، ومختصون في مجال الإعلام والعلاقات العامة، جلسات نقاشية وحوارية تناولت العديد من الجوانب المتعلقة في مجالات العلاقات العامة.