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رفع سعر البنزين 4 قروش والسولار 8.5 قروش

منذ 3 ساعات
رفع سعر البنزين 4 قروش والسولار 8.5 قروش

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1- 30 أيلول 2023، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا/لتر، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (960) فلسا/لتر بدلا من (920) فلسا/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1205) فلسا/لتر بدلا من (1165) فلسا/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (800) فلس/لتر بدلا من (715) فلسا/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز لشهر ايلول 2023 عند سعر (620) فلسا/لتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة


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