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توجيه تُهمة القتل القصد للمتَّهم بقتل عريس معان

منذ 3 ساعات
توجيه تُهمة القتل القصد للمتَّهم بقتل عريس معان

وطنا اليوم:وجه مدَّعي عام محكمة الجنايات الكُبرى تُهمة القتل القصد للمتَّهم بقتل عريس معان والتي تصل عقوبتها للسَّجن مدَّة 20 عامًا.
وأكدت النِّيابة العامة توقيف المتَّهم بقتل عريس معان لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لحين استكمال إجراءات التَّحقيق في القضية.
وقالت النيِّابة العامة إن إزهاق روح عريس معان هي النتيجة التي يحاول القانون منذ سنوات منعها بسبب سلوك مخالف للقانون ومنع الحُزن والأسى الذي ينجم عنها، مشيرة إلى أن انقلاب الفرح إلى ترح في معان هو أكبر الأدلة على خطورة جرائم إطلاق العيارات النَّارية دون داع ولن يتم التَّهاون فيها.
وأضافت النِّيابة العامة أن المتَّهم بارتكاب جناية بحق عريس معان المأسوف على شبابه قَبِل بنتيجة المخاطرة بفعله في أماكن مكتظَّة بالنَّاس وهو يعلم احتمالية إصابة أيٍ منهم جرَّاء هذا الفعل


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