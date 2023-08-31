الكايد: جيدكو تعمل لدعم محركات التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:مندوبا عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي رعى المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد اليوم حفل ختام مشروع ” بناء الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام في منطقة البحر المتوسط ” والذي قادت المؤسسة تنفيذه بمشاركة مؤسسات من ايطاليا واليونان وتونس وبدعم من الاتحاد الاوروبي على مدار السنوات الثلاث الماضية بحضور عدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات المشاركة من تونس وايطاليا واليونان.

وفي كلمته بالاحتفال أكد عبدالفتاح الكايد مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أن المؤسسة قد أنهت اليوم إدارة ملف هذا البرنامج بدعم أوروبي وشراكة إقليمية لتؤكد قدرتها على إدارة برامج دعم فني ومالي دولية لتساهم في تطوير بيئة الاعمال الابتكارية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته ترتكز على تلبية حاجات الأردن لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير المنتج الأردني والدفع باتجاه زيادة حجم الصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الاوروبي.

وبين الكايد بأن المؤسسة كانت في طليعة المؤسسات الأردنية الرسمية التي بدأت بالتطبيق العملي لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال خطة استراتيجية اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة تستهدف التركيز على محركات التنفيذ والنهوض بالقطاعات المستهدفة بما يواكب متطلبات المستقبل والموارد لتسريع النّموّ الاقتصاديّ الأردنيّ، إضافة الى اطلاق برنامج تحديث الصناعة ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة حيث أكد أن “جيدكو” اليوم تعمل على أرض الواقع في مختلف المحافظات الأردنية في ظل توزيع للموارد مالية المحدودة المخصصة لها بأفضل جدوى ممكنة لتنمية وتطوير المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة وبكادر وظيفي قليل العدد لكنه كبير التأثير .

وقال منسق برنامج التعاون عبر الحدود الدكتور عصمت كرادشة إن برنامج التعاون عبر الحدود هو أحد المشاريع التمويلية من الاتحاد الأوروبي الذي يمول مشاريع مشتركة مع 13 دولة مشاركة بالبرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج يمول حاليا 80 مشروعا، منها 56 مشروعا بالأردن بقيمة 23.5 مليون يورو تغطي عدة مجالات في البيئة ومكافحة التغير المناخي وغيرها، كما نوه إلى وجود مكتب للبرنامج في الأردن.

وأضاف الكرادشة أن الاتحاد الاوروبي سيطلق الشهر المقبل برنامج “التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط”، بقيمة 234 مليون يورو، لتمويل مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة.

وقال إن البرنامج سيوفر فرصا مناسبة وتمويلا كافيا لمشاريع مناسبة، داعيا إلى أهمية التقدم بمشاريع لهذا البرنامج والاستفادة من التمويل المقدم بعد إطلاقه الشهر المقبل.

من جانبه أشاد السيد باتريك لامبرشتس، رئيس قسم التعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأردن، بمشروع دعم الملكية الفكرية IPMED باعتباره أحد المشاريع المبتكرة والطموحة التي نفذتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل البرامج التي تدعم التعاون عبر الحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بشكل واضح على البرامج التي تدعم التحول الأخضر والرقمنة في الأردن.

ومن الجدير بالذكر بأن المؤسسة قامت بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتأهيل مؤسسات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني في مجال الملكية الفكرية، كما تم من خلال البرنامج عقد برنامج تدريبي ل ما يزيد عن 100 متدربا في محافظة اربد لوحدها ، كما وعقدت المؤسسة كذلك مجموعة من الحلقات النقاشية تضم الشركاء المعنيين لمناقشة سياسات وقوانين الملكية الفكرية، حيث قدمت المؤسسة حوالي ١٠٠ خدمة تشخيصية خاصة للملكية الفكرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وللرياديين من قطاع الشباب وتقديم منح مالية لعدد من المشاريع الرائدة في هذا المجال .