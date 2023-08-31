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وفاتان بحادثي سير منفصلين في المفرق والبلقاء

منذ ساعتين
وفاتان بحادثي سير منفصلين في المفرق والبلقاء

وطنا اليوم:توفي شخصان بحادثين منفصلين في محافظتي المفرق والبلقاء، حوادث منفصلة، الأربعاء، نتيجة ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وفق ما أفادت به إدارة السير.
وقالت عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل خلال الـ 24ساعة الماضية مع عدد من الحوادث بسبب ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ما أسفر عن وفاة شخصين.
وبحسب إدارة السير، أسفر تصادم مركبة بمركبة شحن تريلا (راس قاطرة ومقطورة ) في منطقة حوشا في محافظة المفرق، عن وفاة شخص، كذلك أسفر حادث تدهور مركبة في محافظة البلقاء عن وفاة آخر.
ودعـت السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق ،ودعــــــا إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة الى ذلك


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