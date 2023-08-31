العثور على جثة جنين ذكر حديث الولاده في الكرك

وطنا اليوم:عثر مواطنون على جثة جنين ذكر حديث الولاده، قدر فترة الحمل بـ7 أشهر، ملقاة على جانب طريق لمنحدر وادي بالقرب من قلعة الكرك، ملفوفة بملابس منزلية “قماش مهترئ”.

بدوره قال مصدر مقرب من التحقيق، ان مدعي عام الكرك أمر بنقل جثة الجنين (اجهاض) إلى مركز طب شرعي الجنوب لبيان سبب الوفاة واخذ العينات والحمض الريبي dna للتعرف على والدي الجنين.

وقال المصدر أن عدد من المواطنين لفت انتباههم خلال مسيرهم بالمنطقه فراش لون (زهري) بالقرب من جثة الجنين الملفوف بملابس منزلية لقماش مهترئ، وملقى من مركبة صوب المنحدر بحسب الكشف الأولي الظاهر الذي أجراه الطبيب الشرعي في مسرح الحادث.

وأوضح المصدر حسب تقدير الطبيب الشرعي فإن عدة ساعات كانت قد مضت على الولادة (اجهاض).

وأكد المصدر أن مدعي عام الكرك فتح تحقيقا بالقضية للوصول الى الابوين والتعرف عليهما، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الاجراء القانوني بحق مرتكبها