بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام يشارك بتشييع الشرطي حمزة الفناطسة

منذ 3 ثواني
الأمن العام يشارك بتشييع الشرطي حمزة الفناطسة

وطنا اليوم:شيع الآلاف من أبناء محافظة معان، مساء الأربعاء، عريس معان حمزة الفناطسة، الذي توفي إثر إطلاق عيار ناري، خلال حفل زفافه.
ووجه المدعي العام تهمتي القتل القصد واطلاق أعيرة نارية دون داع بحسب ما علمت ” رؤيا ” من مصدر مقرب من التحقيق، مقررا توقيف مطلق العيارات النارية 15 يوما قابلة للتجديد.
وأنهت اللجنة الطبية الشرعية في مركز الطب الشرعي إقليم الجنوب ،وبحضور مدعي عام الكرك تشريح جثة المتوفي البالغ من العمر 23 سنة مؤلفة من استشاري الطب الشرعي الدكتور عوض الطراونة والاخصائي الدكتور خالد الحوامده والاخصائي الدكتورعلاء البوات،حيث تبين إصابة الجثة بمقذوف ناري واحد نافذ اخترق القلب والرئتين
وأفاد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، بأن المديرية شاركت مساء الأربعاء، بتشييع جثمان الشرطي حمزة سطام حامد الفناطسة من مرتب مديرية شرق عمان إلى مثواه الأخير في مقبرة التحاتا في مدينة معان بحضور مندوب مدير الأمن العام عطوفة اللواء عبيدالله المعايطة، مدير شرطة شرق عمان العقيد بشار الهباهبة وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام وأبناء محافظة معان.
وأضاف أن العقيد الهباهبة نقل لذوي الفقيد أحـرّ مشاعـر العزاء والمواسـاة باسم مديـر الأمـن العـام وجميـع منتسبـي مديرية الأمن العام، سائلاً الله العلي القديـر أن يتغمـده بواسـع رحمتـه وأن يلهم ذويه الصبـر والسّلـوان.
وشـارك في تشييـع الجثمان عـدد من ضبـاط وضبـاط صف وأفـراد مديريـة الأمـن العـام من مختلف التشكيلات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:01

قائمة القبول الموحد الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل

07:11

أنا رمضان الرواشدة اعلن مقاطعتي اي عرس او افراح يتم فيها إطلاق العيارات النارية

07:09

المجالي متفائل جدا في نجاح التجربة الحزبية في الأردن

07:01

صحيفة روسية: المهربون السوريون باتوا يشكلون تهديدا جويا للأردن

06:56

انفجارات متتالية بالقرب من الحدود الاردنية السورية داخل سورية شعر بها اهالي المفرق

23:25

توريد 2938 طنا خضروات وفواكه إلى سوق الجملة المركزي في عمان

23:19

فريق النصر يفوز بلقب كأس الأميرة آية للكرة الطائرة سيدات

23:15

استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم

22:07

فارس الحباشنة يكتب: اجتماع وزيرة الخارجية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي كان سرا

21:56

بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزة

21:23

رافع البطاينة يكتب: إنجاز يسجل لوزير الاتصال الحكومي

21:14

التونسي هيثم الوسلاتي مديرا فنيا لمنتخب الكرة الطائرة الأردني

وفيات
بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزةوفيات الأربعاء 30-8-2023وزير التربية ينعى الطالبين محمد ويامن عباسيوفيات الثلاثاء 29-8-2023وفاة العين جمال الشوابكة