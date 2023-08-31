الأمن العام يشارك بتشييع الشرطي حمزة الفناطسة

وطنا اليوم:شيع الآلاف من أبناء محافظة معان، مساء الأربعاء، عريس معان حمزة الفناطسة، الذي توفي إثر إطلاق عيار ناري، خلال حفل زفافه.

ووجه المدعي العام تهمتي القتل القصد واطلاق أعيرة نارية دون داع بحسب ما علمت ” رؤيا ” من مصدر مقرب من التحقيق، مقررا توقيف مطلق العيارات النارية 15 يوما قابلة للتجديد.

وأنهت اللجنة الطبية الشرعية في مركز الطب الشرعي إقليم الجنوب ،وبحضور مدعي عام الكرك تشريح جثة المتوفي البالغ من العمر 23 سنة مؤلفة من استشاري الطب الشرعي الدكتور عوض الطراونة والاخصائي الدكتور خالد الحوامده والاخصائي الدكتورعلاء البوات،حيث تبين إصابة الجثة بمقذوف ناري واحد نافذ اخترق القلب والرئتين

وأفاد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، بأن المديرية شاركت مساء الأربعاء، بتشييع جثمان الشرطي حمزة سطام حامد الفناطسة من مرتب مديرية شرق عمان إلى مثواه الأخير في مقبرة التحاتا في مدينة معان بحضور مندوب مدير الأمن العام عطوفة اللواء عبيدالله المعايطة، مدير شرطة شرق عمان العقيد بشار الهباهبة وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام وأبناء محافظة معان.

وأضاف أن العقيد الهباهبة نقل لذوي الفقيد أحـرّ مشاعـر العزاء والمواسـاة باسم مديـر الأمـن العـام وجميـع منتسبـي مديرية الأمن العام، سائلاً الله العلي القديـر أن يتغمـده بواسـع رحمتـه وأن يلهم ذويه الصبـر والسّلـوان.

وشـارك في تشييـع الجثمان عـدد من ضبـاط وضبـاط صف وأفـراد مديريـة الأمـن العـام من مختلف التشكيلات